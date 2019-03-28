Рамзан Кадыров призвал к ответу виновника ДТП на Можайском шоссе

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника аварии на Можайском шоссе в Москве не скрываться от полиции и ответить за происшествие.

«Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род», — написал глава республики в своем телеграм-канале.

Кадыров отметил, что правоохранители считают виновным в ДТП, в котором погибли женщина и ребенок, уроженца Чечни Муслима Джамбекова. Руководитель региона подчеркнул, что он должен признать вину и явиться в полицию.

«Если же за рулем находился другой человек и ты пытаешься увести его от ответственности, ничего из этого не получится!!!» — добавил Кадыров.

Ранее глава Чечни прокомментировал информацию о том, что заместитель постпреда республики в Крыму Мурад Саидов был задержан полицейскими за вымогательство. Он настаивал на необходимости подробно разобраться в ситуации.

