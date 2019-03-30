Козак: правительство договорилось о пакете законов по защите инвестиций

В правительстве РФ пришли к консенсусу в обсуждении пакета законопроектов о защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ. Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что юридические детали в скором времени будут доработаны.

«Здесь мы достигли консенсуса, неделю назад этому была посвящена встреча председателя правительства, в принципе, это консолидированное мнение. Детали, конечно, есть, это юридическая работа — она требует какого-то времени. Я думаю, что мы достаточно быстро сформулируем идеи законопроекта», — заявил зампред правительства РФ в интервью телеканалу "Россия-24".

Как сообщалось ранее, пакет законопроектов — так называемый инвестиционный кодекс — уже внесен на рассмотрение правительства, парламент может рассмотреть их уже в весеннюю сессию.

В середине марта президент РФ Владимир Путин потребовал ускорить работу над законопроектом. Позже сообщалось, что он должен быть завершен к середине апреля.