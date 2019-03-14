Путин потребовал ускорить работу над законом о защите капиталовложений

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Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), потребовал ускорить работу над законопроектом о защите капиталовложений.

«Нужно ускорить работу над законопроектом не в ущерб его качеству», — сказал Путин.

Он отметил, что знает о противоречиях в правительстве по поводу этого законопроекта.

Законопроект по защите и поощрению капиталовложений был разработан и направлен в РСПП еще летом 2018 года. Компании надеются, что в него войдут положения о дополнительных гарантиях и преференциях — например, на вычеты по налогу на прибыль в размере стоимости инвестиций, но их пока в документе нет.