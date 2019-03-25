Законопроект о защите капиталовложений и развитии инвестдеятельности доработают к середине апреля

Законопроект «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ» прошел финальные обсуждения, сообщает «Коммерсантъ».

К середине апреля документ должен быть доработан и внесен в правительство, чтобы в дальнейшем направить его в Госдуму. В правительстве надеются, что проекты, которые опираются на подобные соглашения, стартуют до конца 2019 года. Предварительные заявки оцениваются в 76 трлн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году в особой экономической зоне «Алабуга» собираются открыть пять новых производств с инвестициями в размере 7 млрд рублей. Как сообщил в интервью ИА «Татар-информ» гендиректор ОЭЗ Тимур Шагивалеев, самый дорогой проект принадлежит ООО «Август-Алабуга», которое будет производить средства защиты растений, а также полимерную тару для их упаковывания. Инвестиции составят 3,5 млрд рублей.