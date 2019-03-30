В Сети появились кадры полета «самолета для космонавтов» Ту-204-300

В Сети появились кадры посадки переданного в эксплуатацию авиаотряду Центра подготовки космонавтов самолета Ту-204-300. Видео опубликовал телеканал «Звезда».

Самолет назван в честь главного конструктора советской ракетно-космической техники Сергея Королева. Самолет будет перевозить экипажи МКС на космодромы Байконур и Восточный, а также эвакуировать космонавтов с места посадки. Воздушное судно имеет шесть кают для транспортировки экипажей в лежачем положении.

Начальник ЦПК Павел Власов рассказал, что еще один Ту-204-300 под названием «Юрий Гагарин» может быть передан в начале следующей недели.

Планируется, что первый рейс на космодром Байконур самолет может совершить уже в июле.

Ранее телеканал «Звезда» опубликовал видео полета двух бомбардировщиков Ту-22М3, произведенных на Казанском авиационном заводе, над нейтральными водами акватории Черного моря.