Путин выразил обеспокоенность заявлениями ряда стран по Венесуэле

Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ выразили крайнюю обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.

В ходе совещания участники подчеркнули, что только сами венесуэльцы должны принимать решения о дальнейшей судьбе своего государства.

Владимир Путин также рассказал об итогах переговоров во время визита в Киргизию. Кроме того, предметом обсуждения стали вопросы социально-экономического развития России, передает пресс-служба Кремля.