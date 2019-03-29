Новости общества

13:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин выразил обеспокоенность заявлениями ряда стран по Венесуэле

13:42, 29.03.2019
Путин выразил обеспокоенность заявлениями ряда стран по Венесуэле
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ выразили крайнюю обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.

В ходе совещания участники подчеркнули, что только сами венесуэльцы должны принимать решения о дальнейшей судьбе своего государства.

Владимир Путин также рассказал об итогах переговоров во время визита в Киргизию. Кроме того, предметом обсуждения стали вопросы социально-экономического развития России, передает пресс-служба Кремля.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров