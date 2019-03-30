Новости общества

08:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Руководитель УФАС по РТ рассказал о расследовании крупного сговора поставщиков медоборудования

08:25, 30.03.2019
Руководитель УФАС по РТ рассказал о расследовании крупного сговора поставщиков медоборудования
Фото: tatarstan.ru

Руководитель УФАС по РТ Айрат Шафигуллин рассказал, что ведомство занимается расследованием дела о картельном сговоре поставщиков медицинского оборудования.

По словам Шафигуллина, поставщикам грозит 35-миллионный штраф. Его сумма будет зависеть от оборотов предприятий, которые участвовали в этих сговорах.

«Будет сразу порядка 8-9 дел, только в области поставок оборудования, которые были сделаны в 2015-м, 2016-м и 2017 годах» — рассказал Шафигуллин в беседе с гендиректором АО «Татмедиа» Андреем Кузьминым.

Руководитель УФАС по РТ также отметил, что реально доказанных картельных сговоров на электронных торгах в России всего около 300, из них 16 в Татарстане.

Напомним, что Айрат Шафигуллин официально назначен руководителем УФАС по РТ в ноябре 2018 года.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров