Руководитель УФАС по РТ рассказал о расследовании крупного сговора поставщиков медоборудования

Руководитель УФАС по РТ Айрат Шафигуллин рассказал, что ведомство занимается расследованием дела о картельном сговоре поставщиков медицинского оборудования.



По словам Шафигуллина, поставщикам грозит 35-миллионный штраф. Его сумма будет зависеть от оборотов предприятий, которые участвовали в этих сговорах.

«Будет сразу порядка 8-9 дел, только в области поставок оборудования, которые были сделаны в 2015-м, 2016-м и 2017 годах» — рассказал Шафигуллин в беседе с гендиректором АО «Татмедиа» Андреем Кузьминым.

Руководитель УФАС по РТ также отметил, что реально доказанных картельных сговоров на электронных торгах в России всего около 300, из них 16 в Татарстане.

Напомним, что Айрат Шафигуллин официально назначен руководителем УФАС по РТ в ноябре 2018 года.