Оренбургский губернатор отказался от «мигалки» и люксового внедорожника

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер действительно отказался от проблескового маячка на служебном автомобиле. Также он решил пересесть с внедорожника Lexus с госномером «о001оо» на более скромный автомобиль.

Эту информацию подтвердил помощник главы региона Сергей Шермецинский, пишет «Эхо Москвы в Оренбурге».

Сайт радиостанции отмечает, что «мигалку» сняли с автомобиля, на котором передвигался предыдущий губернатор Юрий Берг, еще в начале недели. Его установили на седан Lexus с госномером «о002оо».

Напомним, что Паслер занял пост врио губернатора Оренбургской области на прошлой неделе. 21 марта Юрий Берг официально подал заявление об отставке, которое сразу же подписал президент РФ Владимир Путин.