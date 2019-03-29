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Медведев подал информацию о доходах

20:16, 29.03.2019
Медведев подал информацию о доходах

Премьер-министр РФ подал информацию о доходах за 2018 год. Сведения подали и остальные члены правительства.

«Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и члены правительства РФ подали информацию о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год в соответствии с указом президента РФ от 18 мая 2009 года №558», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Напомним, что по итогам 2017 года доходы Медведева составили более 8,5 млн рублей.

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