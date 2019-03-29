Расходы на развитие цифровой экономики в России составят 2% ВВП, или 2 трлн рублей

Из бюджета России вложат в развитие цифровой экономики около 2 трлн рублей.

Эта сумма, как сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, равна 2% ВВП России.

«Экономика Рунета, по мнению во всяком случае аналитиков, растет до 15% в год, что как вы все понимаете, существенно выше, чем рост нашей экономики в целом, где мы боремся за каждый процент и считаем, что 3% — это уже очень хорошо», — цитирует главу кабмина ТАСС.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки вместе с Минэкономразвития планируют создание сети из 20 международных научно-методических центров, которые будут распространять лучшие практики подготовки кадров цифровой экономики.