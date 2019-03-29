В России появится сеть международных научных центров цифровой экономики

Минобрнауки вместе с Минэкономразвития планируют создание сети из 20 международных научно-методических центров, которые будут распространять лучшие практики подготовки кадров цифровой экономики, сообщает ТАСС.

Отмечается, что подобная сеть в перспективе будет центром притяжения ведущих отечественных и зарубежных профессоров из передовых стран в сфере технологического развития.

Напомним, ранее сообщалось, что аналитический центр при правительстве РФ совместно с федеральными властями разрабатывает национальную систему управления данными для «умных городов». Предполагается, что нацсистема будет способствовать повышению эффективности управления городским трафиком и снижению расходов бюджетов на разработку информационных систем.