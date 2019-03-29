Козак заявил о разработке «инвестиционного кодекса» России

Правительство начало разработку законопроекта, который установит длительный переходный период для любых законов, осложняющих жизнь предпринимателям. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак на Красноярском экономическом форуме.

В законопроекте будут установлены минимальные сроки переходных периодов для налогового, административного, технического регулирования. Отсрочка может составить 2—3 года.

«Этот законопроект должен стать своего рода инвестиционным кодексом Российской Федерации», — сказал Козак.

По его мнению, с появлением такого документа значительно вырастет предсказуемость регуляторной политики и привлекательность страны для инвесторов, передает РБК.



Ранее Минфин РФ подготовил законопроект, который направлен на стимулирование зарубежных инвестиций в экономику России. Ведомство предлагает 6 лет не менять ставку налогов и платежей для проектов с вложениями от 1 млрд рублей.