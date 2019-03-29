Новости экономики

10:49 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Курс доллара упал до 64,78 рубля

10:35, 29.03.2019
Курс доллара упал до 64,78 рубля
Фото: pixabay.com

На открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 16 копеек и составил 64,78 рубля.

Курс евро показал падение на 6 копеек — до 72,79 рубля. Индекс Мосбиржи по данным на 10.30 мск вырос на 0,30% до уровня в 2 500,32 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,8% и составил 1 217,01 пункта.

Напомним, эксперт спрогнозировал повышение курса доллара на следующей неделе до 65,6 рубля.

ЭкономикаФинансы
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров