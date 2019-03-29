Эксперт спрогнозировал повышение курса доллара на следующей неделе до 65,6 рубля

Эффект от поддержки, оказанной рублю на этой неделе в виде налоговых выплат, закончился. Усиление политической напряженности вокруг Венесуэлы вновь привлекло внимание к санкционной теме против России. Таким образом, факторы, способствующие ослаблению рубля, начинают превалировать. «По нашим прогнозам, на следующей неделе рубль ослабнет до уровня 64,6—65,6 рубля за доллар, при этом мы не исключаем его падения до 66 руб./долл.», — рассказал «Реальному времени» директор по аналитическому маркетингу Ак Барс Банка Руслан Селиванов.

Директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин прогнозирует, что сегодня курс доллара к рублю будет составлять 64,50—65,45 рубля за 1$.



Вчера рубль закрылся на отметке в 65,09 руб./долл. В течение дня он находился под негативным давлением снижающихся котировок нефти и продаж на рынке госбумаг на фоне санкционной риторики. Так, в США были приняты законы по защите ЕС от российского газа и защите демократии от РФ в Латинской Америке. Также госсекретарь США заявил, что будут приняты совместные с НАТО контрмеры в ответ на действия РФ.



Сегодня состоится выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза и голосование парламента Великобритании по условиям Brexit. Также будут опубликованы блоки макроэкономической статистики по Японии, Великобритании, Канаде и США. Подводя итоги недели, можно констатировать, что течение недели наблюдалась тенденция ослабления рубля.

