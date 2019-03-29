«Газпром» ведет переговоры о покупке «Стройгазмонтажа» и «Стройтранснефтегаза»
Российская транснациональная энергетическая корпорация намерена приобрести своих крупнейших подрядчиков — «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко.
Цену покупки активов и схему финансирования не называют. Предварительно, сделки планируется закрыть до конца 2019 года, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.
Издание отмечает, что компании Тимченко и Ротенберга планирует выкупить собственный подрядчик «Газпрома» — «Газстройпром».
Официальные комментарии по сделкам на данный момент отсутствуют.
Напомним, ранее «Газпром» сообщил о намерении приобрести «Кыргызнефтегаз».ПромышленностьЭнергетика
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