Новости промышленности

10:50 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

«Газпром» ведет переговоры о покупке «Стройгазмонтажа» и «Стройтранснефтегаза»

07:53, 29.03.2019
«Газпром» ведет переговоры о покупке «Стройгазмонтажа» и «Стройтранснефтегаза»
Фото: flickr.com

Российская транснациональная энергетическая корпорация намерена приобрести своих крупнейших подрядчиков — «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко.

Цену покупки активов и схему финансирования не называют. Предварительно, сделки планируется закрыть до конца 2019 года, пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что компании Тимченко и Ротенберга планирует выкупить собственный подрядчик «Газпрома» — «Газстройпром».

Официальные комментарии по сделкам на данный момент отсутствуют.

Напомним, ранее «Газпром» сообщил о намерении приобрести «Кыргызнефтегаз».

ПромышленностьЭнергетика
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров