«Газпром» сообщил о намерении приобрести «Кыргызнефтегаз»

«Газпром» планирует приобрести крупнейшее нефтегазодобывающее предприятие Киргизии — ОАО «Кыргызнефтегаз». Предправления российского газового гиганта Алексей Миллер подписал соответствующую дорожную карту с вице-премьером страны Кубатбеком Бороновым.

Как говорится в сообщении «Газпрома», дорожная карта предусматривает взаимные обязательства сторон и план дальнейших действий: планируется провести оценку компании и подготовить финансово-экономическое обоснование сделки.

«Газпром» в 2014 году купил активы «Кыргызгаза». Сейчас в республике работает 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром» ОсОО «Газпром Кыргызстан».

При этом всего несколько месяцев назад компания решила отказаться от геолого-разведочных работ в стране и досрочно сдала все имевшиеся лицензии: на участок «Восточный Майлису-IV» и Кугартской площади.