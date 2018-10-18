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Управляющий «Анкор Банка» выставил на торги долги перед банком на сумму около 347 млн рублей

15:44, 18.10.2018
Управляющий «Анкор Банка» выставил на торги долги перед банком на сумму около 347 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

Конкурсный управляющий АО «Анкор Банк» выставил на торги 17 лотов на сумму около 347 млн рублей.

Продаваться будут долги физических и юридических лиц. Аукцион пройдет 4 декабря 2018 года на электронной площадке АО «Объединенная Торговая Площадка», сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Ранее агентство отчиталось об увеличении процента удовлетворения требований кредиторов первой очереди «Анкор Банка», включенных в реестр, — с 1,33% до 2,85% суммы претензии.

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