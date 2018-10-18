Управляющий «Анкор Банка» выставил на торги долги перед банком на сумму около 347 млн рублей

Конкурсный управляющий АО «Анкор Банк» выставил на торги 17 лотов на сумму около 347 млн рублей.

Продаваться будут долги физических и юридических лиц. Аукцион пройдет 4 декабря 2018 года на электронной площадке АО «Объединенная Торговая Площадка», сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Ранее агентство отчиталось об увеличении процента удовлетворения требований кредиторов первой очереди «Анкор Банка», включенных в реестр, — с 1,33% до 2,85% суммы претензии.