Нацпроект «Жилье и городская среда» обойдется для Самарской области в 170 млн рублей

Власти Самарской области выделят 170 млн рублей из областного бюджета на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает ТАСС.

Такое заявление сделала заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Ирина Булгакова. В 2019 году в регионе запланировано благоустройство 272 дворовых и 120 общественных территорий. До 2024 года в Самарской области благоустроят 640 общественных пространств.

Напомним, ранее состоялась встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, сообщается на официальном портале правительства РФ. На встрече обсуждались вопросы, связанные с социально-экономическим развитием региона.