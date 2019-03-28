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Экономика

Нацпроект «Жилье и городская среда» обойдется для Самарской области в 170 млн рублей

14:11, 28.03.2019 2
Нацпроект «Жилье и городская среда» обойдется для Самарской области в 170 млн рублей
Фото: pixabay.com

Власти Самарской области выделят 170 млн рублей из областного бюджета на реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает ТАСС.

Такое заявление сделала заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Ирина Булгакова. В 2019 году в регионе запланировано благоустройство 272 дворовых и 120 общественных территорий. До 2024 года в Самарской области благоустроят 640 общественных пространств.

Напомним, ранее состоялась встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, сообщается на официальном портале правительства РФ. На встрече обсуждались вопросы, связанные с социально-экономическим развитием региона.

ЭкономикаОбществоИнфраструктура
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:26
    это очень мало
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  • Анонимно 14:56
    этих денег не хватит даже на строиетльство одной многоэтажки
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