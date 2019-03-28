ЦБ оценил валютный рынок России как самый стабильный среди развивающихся стран мира

Российский валютный рынок показывает наибольшее спокойствие по сравнению с остальными рынками развивающихся стран на фоне недавней волатильности, сообщает ТАСС.

Такое мнение высказала первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Напомним, ранее представители бизнес-ассоциаций направили письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой отменить уголовную ответственность за валютные нарушения. Обратились к Медведеву четыре структуры — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия» и «Опора России». Авторы письма считают, что в настоящее время валютный контроль слишком суров, а наказания за невыполнение его правил чрезмерно «жестки». В качестве примера приводится ответственность за нерепатриацию валютной выручки в особо крупном размере — до 5 лет колонии.