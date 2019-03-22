Бизнес-ассоциации попросили Медведева отменить уголовное наказание за валютные нарушения

Представители бизнес-ассоциаций направили письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведева с просьбой отменить уголовную ответственность за валютные нарушения.

Обратились к Медведеву четыре структуры — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП), «Деловая Россия» и «Опора России».

Авторы письма считают, что в настоящее время валютный контроль слишком суров, а наказания за невыполнение его правил чрезмерно «жестки». В качестве примера приводится ответственность за нерепатриацию валютной выручки в особо крупном размере — до 5 лет колонии.

При этом меры, которые предпринимает бизнес для снижения рисков, увеличивают стоимость экспорта. В целом некоторым компаниям проще вообще не выходить на внешние рынки, пишут «Ведомости» со ссылкой на копию письма.

Издание отмечает, что Минфин и ЦБ письмо бизнес-ассоциаций не получали.

Напомним, ранее бизнес-ассоциации попросили главу Следком отпустить основателя Baring Vostok.