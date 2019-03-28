Аналитики назвали акции «Нижнекамскнефтехима» привлекательными для покупки

Фото: Максим Платонов

«Нижнекамскнефтехим» заявил о росте выручки в 2018 году по МСФО на 15,7%, сообщает РБК.

В результате показатель достиг 194 млрд рублей. Эксперты заявляют, что акции предприятия являются привлекательными для покупки. У компании впервые за 3 года есть возможность выплатить дивиденды, которые окажутся рекордными. Сообщается, что решение о выплате дивидендов по акциям будет принято на общем собрании акционеров «Нижнекамскнефтехима» 12 апреля 2019 года. Эксперт «БКС Брокер» Константин Карпов обращает внимание на валютную выручку компании, которая защищает доходы инвесторов от скачков курса рубля.

Напомним, ранее сообщалось, что 2,5 тысячи работников «Нижнекамскнефтехима» прошли обучение по промышленной безопасности и охране труда. Недельный курс провели как для производственного персонала, так и для линейных руководителей подразделений.



