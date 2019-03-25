На «Нижнекамскнефтехиме» прошло обучение по промышленной безопасности и охране труда

Фото: предоставлено НКНХ

2,5 тысячи работников «Нижнекамскнефтехима» прошли обучение по промышленной безопасности и охране труда. Недельный курс провели как для производственного персонала, так и для линейных руководителей подразделений. Они изучили, как безопасно проводить ремонтные, огневые и газоопасные работы, соблюдать охрану труда при выполнении работ, оформлять техническую документацию при выводе оборудования из ремонта, прошли технологическую подготовку оборудования, работу с электроинструментом, а также психологию безопасности ведения технологических процессов. Лекции слушателям проводили работники «Нижнекамскнефтехима», имеющие большой практический опыт в организации безопасного проведения работ.

Скоро на предприятии начнутся плановые капремонты, поэтому обучение персонала необходимо, чтобы не допустить нарушений, связанных с работой сторонних организаций во время капремонтов и строительства новых производств.

— Особо опасные виды работ — это проведение газоопасных работ, огневых работ, ремонтных работ, работ на высоте. И это обучение направлено именно на то, чтобы мы в процессе разобрали все те моменты, на которых мы считаем необходимо акцентировать внимание, — пояснил Шамиль Надыршин, заместитель главного инженера — начальник управления по ПКПБ и ОТ ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В 2018 г. обучение прошли 8834 работника, для которых также была проведена предаттестационная подготовка по вопросам промышленной и энергетической безопасности. Обучение было организовано по охране труда, эксплуатации транспорта, работе на высоте; рабочие прошли обучение на производственно-технических курсах и курсах специального назначения, 635 рабочих освоили вторую профессию.

Партнерский материал

