Смартфоны Samsung обошли iPhone в новом рейтинге Роскачества

Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) обновило рейтинг смартфонов. В него вошли 25 новинок, протестированных в конце 2018 — начале 2019 года.

Лидирующие позиции заняли Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy S10+ и Samsung Galaxy S10e. В топ-5 также вошли Samsung Galaxy Note 9 и Apple iPhone XS Max.

Далее идут Apple iPhone XS, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+, Samsung Galaxy S8 и Huawei Mate 20 Pro, передает ТАСС.

Смартфоны были проверены по 229 параметрам качества и безопасности. В частности, эксперты оценили возможности телефона, его удобство для пользователя, камеру и видео, звонки, набор текстовых сообщений, музыку, навигацию и интернет.



Напомним, что лучшим смартфоном 2018 года, по мнению Роскачества, стал Samsung Galaxy S9.