Гаджеты от Samsung обогнали Apple в рейтинге смартфонов Роскачества

Лучшим смартфоном 2018 года, по мнению Роскачества, стал Samsung Galaxy S9.

Следующие три строчки также заняли аппараты южнокорейской компании — Samsung Galaxy S9+, S8 и S8+.

Далее идут iPhone 8 Plus (64 GB), Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy Note 8, iPhone 8 (64 GB), iPhone X и Huawei Mate 10 Pro.

Тесты смартфонов включали проверку на прочность и устойчивость к царапинам, водонепроницаемость, качество аккумулятора и скорость зарядки, качество фото- и видеосъемки, дисплей и возможности телефона, музыку и GPS-навигацию, сообщается на сайте Роскачества.

Ранее Samsung Galaxy S9 возглавил рейтинг самых защищенных от пыли и влаги смартфонов.