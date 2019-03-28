30 марта в Татарстане стартуют сельхозярмарки

На этой неделе в Татарстане свою работу начнут весенние сельхозярмарки, сообщает ИА «Татар-информ».

Начальник отдела продовольственного рынка министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ Дмитрий Яшин заметил, что 30 марта сельхозярмарки пройдут в Казани, Набережных Челнах и поселке Октябрьский Зеленодольского района. В Казани в этом году заработает новая ярмарочная площадь — в ЖК «Салават купере» около ТЦ «Радужный».

Напомним, ранее сообщалось, что счетная палата РТ проверила работу Казанского агропромпарка за 2016—2017 годы и девять месяцев прошлого года. Результаты удивили. Так, аудиторы пришли к выводу, что «деятельность агропромпарка не приносит прибыли: от реализации овощей и их переработки, производства мясной продукции получены убытки в сумме 940 тыс. рублей». Смущают и другие показатели: год от года снижается посещаемость, а среди арендаторов — менее 30% фермеров. Почему аграрии и потребители не спешат на самую большую и постоянную «сельхозярмарку» Казани и почему она до сих пор не приносит прибыли — разбиралось «Реальное время».



