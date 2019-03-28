Ученые назвали дозы алкоголя и сигарет, вызывающие рак

Специалисты из Университетской клиники Саутгемптона (Великобритания) совместно с коллегами из Университета Бангора назвали дозы алкоголя и сигарет, вызывающие рак.

Ученые оценили риск развития рака, связанного с умеренным употреблением алкоголя, и сравнили его с возможностью появления онкологии, спровоцированной курением. Так, риск развития болезни у некурящих людей, связанный с употреблением одной бутылки вина в неделю, составляет 1% для мужчин и 1,4% — для женщин.

Уточняется, что мужчины по вине алкоголя чаще всего страдают от злокачественных образований желудочно-кишечного тракта. У женщин — это рак молочной железы — 55% случаев.

Сигаретный «эквивалент» бутылки вина — пять сигарет для мужчин и десять для женщин в неделю, пишет «РГ» со ссылкой на результаты исследования.

Употребление трех бутылок вина в неделю равняется курению примерно восьми сигарет в неделю для мужчин и 23 сигарет для женщин. Таким образом риск онкологии повышается на 1,9% у мужчин и 3,6% у женщин.

Напомним, ранее ученые назвали простой способ снизить риск смерти от инфаркта и рака.