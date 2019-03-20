Ученые назвали простой способ снизить риск смерти от инфаркта и рака

Китайские ученые назвали простой способ серьезно снизить риск смерти от инфаркта, инсульта или онкологических заболеваний.

Быстрые прогулки один или два раза в неделю помогут уменьшить вероятность преждевременной смерти на 18%, приводит портал MedicalXpres результаты исследование специалистов из Шаньдунского политехнического университета.

Специалисты проанализировали информацию об уровне физической активности и состоянии здоровья примерно 88 тысяч человек. Выяснилось, что около 25 часов активности в неделю снижали риск смерти от инфарктов и инсультов практически вдвое.

Напомним, ранее британские ученые доказали связь между употреблением сладких напитков и ранней смертью.