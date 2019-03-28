YouTube удалил ролики Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил новые ролики российских журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.

В пояснительном сообщении YouTube указывает на то, что видеозаписи нарушают условия использования ресурса. Когда ролики будут восстановлены, не уточняется.

Стоит отметить, что новый выпуск возобновленного проекта Парфенова «Намедни» был размещен 18 марта на YouTube-канале Parfenon. Интервью Юрия Дудя опубликовано 20 марта, героем стал экс-резидент Comedy Club Таир Мамедов.

Напомним, ранее сообщалось, что с Дудя и Ивлеевой через суд потребовали 100 млн рублей.