С Дудя и Ивлеевой через суд потребовали 100 млн рублей

В Мещанский районный суд Москвы поступил иск на взыскание с российского журналиста Юрия Дудя и видеоблогера Анастасии Ивлеевой 100 млн рублей.

«В иске не указаны имя и отчество истца, Бестаева А. А., но сказано, что с обоих ответчиков, Ивлеевой Анастасии Вячеславовны и Дудя Юрия Александровича, он просит взыскать по 50 млн рублей — совокупно 100 млн рублей — по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации», — приводит слова пресс-секретаря суда Юлии Котоминой RNS.



По ее словам, истец требует опровержения сведений, «распространеных в интервью от 21 августа, которое давала Ивлеева Дудю». При этом Котомина не уточнила, какие именно сведения стали поводом к подаче иска. Иск оставлен без движения, добавила она.