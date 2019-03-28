Ученые открыли новые частицы на детекторе Большого адронного коллайдера

Физики, работающие на детекторе LHCb Большого адронного коллайдера, объявили об открытии нового пентакварка (частица, состоящая из пяти кварков). В то же время исследователи обнаружили, что один из ранее известных пентакварков может быть на самом деле двумя разными частицами.

Обнаруженные пентакварки состоят из четырех кварков (duuc) и одного c-антикварка, передает N+1. На данный момент понимания структуры этих объектов нет, но существует две возможные интерпретации. Согласно одной, частицы представляют собой связанные состояния всех пяти кварков, а по другой — это «молекулы» бариона и мезона.

Ученые подчеркивают, что для полного понимания строения наблюдаемых состояний требуется больше экспериментальных данных, так как описание в модели связанного состояния всех пяти кварков по-прежнему остается возможным.

Ученые после долгих лет исследований смогли открыть на территории CERN несколько экзотических элементарных частиц. Среди них такая как пентакварк. Это элементарная частица, которая состоит из пяти кварков.

Ранее сообщалось, что Япония приостановила переговоры по строительству коллайдера на своей территории. Пока власти страны не разобрались с финансированием проекта.