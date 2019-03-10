Япония отложила обсуждение проекта строительства линейного коллайдера ILC

Власти Японии отложили обсуждение проекта строительства международного линейного коллайдера ILC. Пока руководство страны не видит перспектив иностранного финансирования проекта и считает его задачи слишком узкими.

«Научная ценность этого проекта очень велика, и мы видим, что власти Японии очень заинтересованы в нем. Но мы до сих пор ждем официального заявления о том, что они готовы разместить ускоритель», — передает «РИА Новости» слова главы Международного комитета по будущим ускорителям частиц (ICFA) Джеффри Тейлора.

После перезапуска Большого адронного коллайдера весной 2015 года физики открыли на нем сразу несколько новых и крайне интересных частиц, таких как кси-барион, теракварки и даже пентакварк, изучение которых может приблизить ученых к обнаружению «новой физики» и раскрытию тайны того, почему Вселенная не погибла в первые мгновения своей жизни.

Одним из первых «наследников» БАК может стать международный линейный коллайдер ILC, который должен был быть введен в строй в 2030-х годах. Первые планы по его постройке появились еще в начале 2010-х годов, до того, как БАК удалось открыть «частицу бога», бозон Хиггса

Напомним, что в России планируют потратить 140 млн рублей на разработку проекта коллайдера. Речь идет об агрегате нового поколения — электрон-позитронного коллайдера «Супер чарм-тау фабрики».