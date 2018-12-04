Новым худруком МХАТа имени Горького стал Эдуард Бояков

Новым руководителем Московского художественного академического театра имени Горького стал продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Заместителем худрука по литературной части назначен писатель Захар Прилепин.



«Мы обещаем, что театр сохранит свою патриотическую, яркую позицию. Театр будет развиваться», — цитирует «РИА Новости» министра культуры РФ Владимира Мединского.

По словам министра, ведомство увеличит поддержку театра. Он также заявил, что «ни одна постановка театра, пользующаяся успехом, не будет снята».

Действующий руководитель театра, народная артистка СССР Татьяна Доронина назначена на специально введенную должность президента театра. Заместителем художественного руководителя театра по творческой работе стал артист Сергей Пускепалис.

Ранее сообщалось, что худруком театра-студии «Табакерка» стал народный артист России Владимир Машков.