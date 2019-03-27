В МЧС опубликовали видео с места пожара в Казани

Фото: скриншот видео

Татарстанский главк МЧС России опубликовал видеозапись с беспилотника, сделанную на месте пожара в Казани. Ролик демонстрирует повреждения, полученные в результате происшествия.

В пресс-службе ГУ МЧС по РТ сообщили, что сейчас квартиры обследуют специалисты ГУП «Татинвестгражданпроект».

Отмечается, что аварийные бригады ООО «УК «РАН Сервис» проводят ремонт водо-, тепло- и газоснабжения.

Напомним, что сегодня в Казани в доме по адресу: проспект Победы, 34, произошел пожар. В результате пострадали четыре квартиры.