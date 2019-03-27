Новости происшествий

19:08 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

От пожара в казанской многоэтажке пострадали четыре квартиры — МЧС

15:19, 27.03.2019
От пожара в казанской многоэтажке пострадали четыре квартиры — МЧС
Фото: скриншот видео youtube.com

В результате хлопка и пожара в многоэтажке Казани повреждены четыре квартиры

Две квартиры пострадали от пожара на девятом этаже и две квартиры — от хлопка и пожара на восьмом этаже, пишет «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

«Серьезные повреждения получила квартира, находившая на восьмом этаже в эпицентре возгорания. Там повреждена межкомнатная ненесущая перегородка, а также выбиты окна и обрушилось балконное ограждение», — сообщили в ведомстве.

Комиссия Минстроя оценит пригодность жилья для дальнейшего проживания.

Напомним, сегодня в Казани произошел пожар в жилом доме по проспекту Победы, 34. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение. На балконе они обнаружили пострадавшего. Ему оказывается медицинская помощь.

Также сообщается, что перед пожаром произошел хлопок.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров