От пожара в казанской многоэтажке пострадали четыре квартиры — МЧС
В результате хлопка и пожара в многоэтажке Казани повреждены четыре квартиры
Две квартиры пострадали от пожара на девятом этаже и две квартиры — от хлопка и пожара на восьмом этаже, пишет «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
«Серьезные повреждения получила квартира, находившая на восьмом этаже в эпицентре возгорания. Там повреждена межкомнатная ненесущая перегородка, а также выбиты окна и обрушилось балконное ограждение», — сообщили в ведомстве.
Комиссия Минстроя оценит пригодность жилья для дальнейшего проживания.
Напомним, сегодня в Казани произошел пожар в жилом доме по проспекту Победы, 34. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение. На балконе они обнаружили пострадавшего. Ему оказывается медицинская помощь.
Также сообщается, что перед пожаром произошел хлопок.Происшествия Татарстан
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