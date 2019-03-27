От пожара в казанской многоэтажке пострадали четыре квартиры — МЧС

В результате хлопка и пожара в многоэтажке Казани повреждены четыре квартиры

Две квартиры пострадали от пожара на девятом этаже и две квартиры — от хлопка и пожара на восьмом этаже, пишет «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

«Серьезные повреждения получила квартира, находившая на восьмом этаже в эпицентре возгорания. Там повреждена межкомнатная ненесущая перегородка, а также выбиты окна и обрушилось балконное ограждение», — сообщили в ведомстве.

Комиссия Минстроя оценит пригодность жилья для дальнейшего проживания.

Напомним, сегодня в Казани произошел пожар в жилом доме по проспекту Победы, 34. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение. На балконе они обнаружили пострадавшего. Ему оказывается медицинская помощь.

Также сообщается, что перед пожаром произошел хлопок.