В Казани произошел пожар в девятиэтажном доме — видео

В Казани произошел пожар в жилом доме по проспекту Победы, 34.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 12.10 по московскому времени. Пожарные выехали на тушение возгорания. По приезде на место ЧП выяснилось, что горит квартира на восьмом этаже.

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение. На балконе они обнаружили пострадавшего. Ему оказывается медицинская помощь.

Также сообщается, что перед пожаром произошел хлопок. В результате повреждения получила межкомнатная ненесущая перегородка квартиры.

Специально созданная комиссия Минстроя оценит пригодность для дальнейшего проживания. Причина хлопка устанавливается.

Ранее в Казани на проспекте Ямашева, напротив дома №43, загорелся трамвай. В результате ЧП никто не пострадал.