Эксперты назвали лучшие туристические направления мира

Лондон возглавил список лучших туристических направлений мира в 2019 году.

Как сообщает TripAdvisor, второе место занимает Париж. Тройку замыкает Рим.

В десятку лучших направлений для путешествий попали острова Крит, Бали и Пхукет, а также Барселона, Стамбул, Марракеш и Дубай.

Рейтинг составлен с помощью алгоритма, основанного на изучении отзывов и рейтингов отелей, ресторанов и событий в разных странах в течение 12 месяцев.



Ранее российские туристы назвали лучший возраст для путешествий.