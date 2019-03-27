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Эксперты назвали лучшие туристические направления мира

16:43, 27.03.2019
Эксперты назвали лучшие туристические направления мира
Фото: pixabay.com

Лондон возглавил список лучших туристических направлений мира в 2019 году.

Как сообщает TripAdvisor, второе место занимает Париж. Тройку замыкает Рим.

В десятку лучших направлений для путешествий попали острова Крит, Бали и Пхукет, а также Барселона, Стамбул, Марракеш и Дубай.

Рейтинг составлен с помощью алгоритма, основанного на изучении отзывов и рейтингов отелей, ресторанов и событий в разных странах в течение 12 месяцев.

Ранее российские туристы назвали лучший возраст для путешествий.

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