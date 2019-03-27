Следком пришел с обыском в казанскую УК по делу о взрыве газа

Фото: фото очевидца

В данный момент в рамках уголовного дела по взрыву газа в жилом доме в Казани сотрудники Следкома проводят обыск в управляющей компании ЖКХ Приволжского района.

Дело возбуждено сегодня по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

Подозреваемых пока нет. Поводом стало ЧП на 8-м этаже жилого дома в Казани, на проспекте Победы, которое в МЧС и Следкоме называют хлопком бытового газа.

«Хлопнуло» так, что разрушило стену в доме. Пострадал 38-летний мужчина. С ожогами тела и дыхательных путей его доставили в больницу.

Повреждены квартиры на 7-м и 8-м этажах здания.