В Казани водителя, сбившего девочку и скрывшегося с места ДТП, отправили в СИЗО

Фото: Максим Платонов

Приволжский суд принял решение отправить водителя, сбившего девочку и скрывшегося с места ДТП, в СИЗО до 12 мая, передает корреспондент «Реального времени». При этом он сам просил домашний арест.

Напомним, по данным ГАИ Казани, водитель автомобиля Volkswagen Jetta сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе 10 марта в 20 часов 58 минут, когда выехал на красный свет светофора на перекрестке улиц Ершова и Курашова.

Девочку госпитализировали с переломом основания черепа, ушибом головного мозга, переломом ключицы и ушибом легкого, водитель с места аварии скрылся. 20 марта пострадавшая от полученных травм скончалась.

Позже появилась информация, что в розыск был объявлен некий Назип Каюмов. По данным источников, ранее он дважды лишался прав за вождение в нетрезвом виде.

