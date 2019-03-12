В Казани за наезд на подростка ищут водителя Volkswagen Jetta

ГАИ Казани просит помощи горожан в розыске подозреваемого в наезде на 15-летнюю девочку. По данным ведомства, водитель автомобиля Volkswagen Jetta сбил ее на пешеходном переходе 10 марта в 20 часов 58 минут, когда выехал на красный свет светофора на перекрестке улиц Ершова и Курашова.

Девочка госпитализирована с переломом основания черепа, ушибом головного мозга, переломом ключицы и ушибом легкого, водитель с места аварии скрылся.

Сегодня в телеграм-канале «Татарская якудза» появилась информация, что в розыск по этой истории объявлен некий Назип Каюмов. В МВД республики ее не стали ни опровергать, ни подтверждать, сославшись на защиту персональных данных.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев аварии откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848.

Ранее в Альметьевске водителя-наркомана посадили на 5 лет за смерть двух человек.