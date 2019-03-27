Суд в Перми взыскал с избивших DJ Smash более 11 миллионов рублей

Свердловский районный суд Перми обязал экс-депутата Александра Телепнева и бизнесмена Сергея Ванкевича выплатить избитому ими Андрею Ширману (DJ Smash) более 11 млн рублей.



По решению суда, они должны выплатить DJ Smash компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. руб., возместить расходы на медицинские услуги в размере 247 тыс. руб., а также компенсировать упущенный доход музыканта в размере 10 млн 800 тыс. руб.

При этом суд отказал в возмещении расходов на транспортировку после избиения. Она обошлась Ширману в 500 тыс. руб., сообщает агентство «Местное время».



«Мы не согласны с этим решением и будем обжаловать», — заявил агентству адвокат осужденных Алексей Фомин.



Ранее стало известно, что Телепнев официально устроился в колонии разнорабочим в консервный цех.