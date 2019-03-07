Экс-депутат, избивший Dj Smash, в колонии официально устроился разнорабочим в консервный цех

Экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, осужденный за избиение DJ Smash, официально устроился в колонии разнорабочим в консервный цех.

Бывший парламентарий отбывает наказание в колонии-поселении №39, которая расположена в деревни Мерзляки Оханского района в Пермском крае. По прибытию он трудился в свинарнике, тем самым пройдя адаптацию перед распределением на работу, передает ИА «Местное время».

В настоящий момент Телепнев занимается переработкой и консервацией овощей в консервном цехе на территории колонии. У него восьмичасовой рабочий день.

Напомним, в июле прошлого года в Перми суд признал виновным Александра Телепнева в избиении Андрея Ширмана (DJ Smash) в ночном клубе «Дом культуры». Экс-депутат получил 2 года лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.

Позже Телепневу добавили дополнительные два месяца к сроку за избиение студента в том же клубе. Инцидент произошел до случая с DJ Smash.