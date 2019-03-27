Цифровой профиль гражданина будут тестировать 16 российских банков

В пилотном проекте цифрового профиля гражданина будут задействованы 16 банков. Об этом рассказала первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

По ее словам, указанные банки входят в 30-ку крупнейших. Также в пилотном проекте примут участие три крупные страховые организации.

Запустить пилотный проект цифрового профиля гражданина планируется в апреле — мае 2019 года. Работать он будет до декабря 2019 года — марта 2020 года. Подведение итогов его функционирования запланировано на апрель 2020 года, сообщает Banki.ru.

Ранее стало известно, что к 2023 году в России создадут платформу «Цифрового профиля» для обмена данными между государством, населением, а также коммерческими и некоммерческими организациями.