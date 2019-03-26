Евсеев может заменить Кириченко на посту главного тренера «Уфы»

Как утверждает Sport24, экс-наставник «Енисея» Вадим Евсеев станет главным тренером «Уфы» вместо Дмитрия Кириченко. Об этом назначении будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, сегодня в ряде СМИ прошла информация, что уфимский клуб готов расстаться с нынешним тренером Дмитрием Кириченко. Также сегодня утром «СКА-Хабаровск» объявил, что Евсеев покидает пост тренера, так как получил приглашение в клуб РПЛ.

ФК «Уфа» после 20 туров занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. «Енисей» — последнее шестнадцатое место с 11 очками в активе.