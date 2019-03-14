Налоговая служба назвала число самозанятых в России

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин заявил, что число самозанятых в России на настоящее время превышает 40 тысяч человек.

При этом он не стал прогнозировать рост количества самозанятых к концу 2019 года, так как это добровольный режим, пишет «Интерфакс».

Ранее президент РТ Рустам Минниханов поддержал идею выделить специальные счета в банках для самозанятых.

Сейчас налог на самозанятых действует в Татарстане, Москве, а также Московской и Калужской областях. Со следующего года его могут распространить на все регионы России.