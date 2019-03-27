В Оренбургской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Оренбургской области, в результате которого погибли четыре человека.

Инцидент произошел вечером во вторник, 26 марта, в жилом доме по улице Пролетарской в Медногорске. Спасатели после тушения пожара обнаружили тела 38-летнего мужчины, 35-летней женщины, а также двоих детей — трехлетнего мальчика и 1,5-годовалой девочки.

Причины возгорания на данный момент уточняются, сообщили в региональном СУ СКР.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия, также назначен ряд экспертиз.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала 2019 года в Татарстане при пожарах погибли 44 человека.