С начала 2019 года в Татарстане при пожарах погибли 44 человека

В Татарстане замечен рост смертности при пожарах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Рафис Хабибуллин в рамках совещания в Доме правительства РТ.

Согласно обнародованным данным, по состоянию на 6 марта текущего года в регионе произошло 678 пожаров. В 2018 году показатель составлял 741 пожар. Получил травму 41 человек, погибли 44 человека, что на 22 человека больше, чем в прошлом году.

Таким образом количество пожаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 8,5%, количество погибших при пожарах увеличилось на 51,7%, уточнили в пресс-службе президента РТ.

Чаще всего люди погибают в следующих районах и городах: Аксубаевский, Балтасинский, Буинский, Заинский, Зеленодольский, Кайбицкий, Кукморский, Лаишевский, Лениногорский, Нижнекамский, Нурлатский, Пестречинский, города Казань и Набережные Челны.

Напомним, ранее в Минприроды рассказали о прогнозах по лесным пожарам в этом году.