Силуанов допустил сокращение числа госслужащих

Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов на коллегии Минфина РФ допустил сокращение количества госслужащих.

«Нельзя не остановиться на задаче эффективности органов госуправления. При современных уровнях этой организации есть потенциал сокращения количества госслужащих», — приводит его слова Banki.ru.

Ранее сообщалось, что с 2020 года в России начнутся сокращения государственных служащих. По словам первого замминистра финансов РФ Татьяны Нестеренко, в следующем году сократят 5% сотрудников территориальных органов исполнительной власти России, через год уволят еще 10%. Это делается для увеличения зарплаты.