С 2020 года в России начнутся сокращения госслужащих

Фото: Олег Тихонов

С 2020 года в России начнутся сокращения государственных служащих.

По словам первого замминистра финансов РФ Татьяны Нестеренко, в следующем году сократят 5% сотрудников территориальных органов исполнительной власти России, через год уволят еще 10%.

Она отметила, что это делается для увеличения зарплаты, пишет «Интерфакс».

«Мы не можем на эту большую разросшуюся систему государственного управления распространить и принять решения еще и по увеличению уровня оплаты труда. А у нас стоит такое поручение — вывести систему отплаты труда на госслужбе на конкурентный уровень», — объяснила Нестеренко предстоящие сокращения.

Ранее сообщалось, что в 2018 году средняя зарплата чиновников в России составила 126,6 тыс. рублей в месяц. Это на 5,4% больше, чем в 2017 году.