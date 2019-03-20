К «Роял Тайм Групп» предъявили требования на 1,1 млрд рублей

Несколько кредиторов уже предъявили требования к казанскому ООО «Роял Тайм Групп», признанному банкротом в конце февраля 2019 года. Долги игорной компании уже можно оценить в 1,14 млрд рублей.

Пока требования предъявили только «Татфондбанк», ООО «Роял Тайм», ООО «Залесный Сити» и ООО «НефтеТрейдСервис».

Стоит отметить, что ТФБ рассчитывает получить от бывшей игорной империи всего 300 тысяч рублей. В то же время входящее в группу ООО «Роял Тайм» потребовало более 500 млн рублей.

Напомним, что 25 января в Арбитражный суд РТ поступило исковое заявление о признании ООО «Роял Тайм Групп» банкротом. Группа сама потребовала признать себя неплатежеспособной. Сума исковых требований составила 1,5 млрд рублей.