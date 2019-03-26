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УК «Татинк» предъявила требования к ООО «Торговый дом «Спартак» на 192 млн рублей

14:15, 26.03.2019
УК «Татинк» предъявила требования к ООО «Торговый дом «Спартак» на 192 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

ООО «Управляющая компания «Татинк» направило в адрес конкурсного управляющего ООО «Торговый дом «Спартак» заявление о включении в реестр требований кредиторов. Информация размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Сумма требований — 192 034 000,00 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что финансовый управляющий бывшего предправления «Татфондбанка» Роберта Мусина Елена Рогожкина опубликовала уведомление о получении требований кредитора ООО «МР Холдинг». Информация размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Сумма требований — 59 996 581,79 рубля. Основание возникновения — договоры денежных займов.

ЭкономикаОбщество Татарстан
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